Vai ter visita ilustre amanhã, no encerramento da temporada paulistana de As Centenárias. Fernando Arrabal vai estar na plateia.

Atenção, “morenos”. Mariana Ximenes está solteira.

Patrícia Rollo e Claudia Saad pilotam jantar-concerto em prol do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência. Terça, no Jockey. Confirmado, José Serra.

Os irmãos Campana são as cerejas do lançamento da coleção Alessi. Terça, na Benedixt.

Mel Lisboa cancelou sua apresentação de Cyrano em BH, fim de semana. Aceitou sugestão da secretaria de Saúde.

Frida Baranek expõe a partir de hoje na Raquel Arnaud.

Moradores do Morumbi estão fazendo abaixo assinado contra a administração do Parque Alfredo Volpi. Que simplesmente fechou o estacionamento do local.

Facebook e Twitter tiveram, anteontem, pane de três horas. Os nerds de plantão logo relacionaram a tragédia aos “piratas” que tiraram o site da Casa Branca do ar.