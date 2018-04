Thomas Philbeck, diretor do Fórum Econômico Mundial de Davos, debate trabalho em tempo de novas tecnologias com o professor José Pastore. Hoje, na Fecomercio.

Os Novos Baianos fazem show no Espaço das Américas, na Barra Funda. Hoje.

Diana Krall apresenta sua turnê Turn Up the Quiet, no Tom Brasil. Amanhã.

Débora Reis presta homenagem a Rita Lee. Amanhã, no Espaço Cultural Porto Seguro.

Abre amanhã, no CCBB a mostra Ex Africa. No Centro.

Interinos: Gabriel Manzano, Marilia Neustein, Paula Reverbel e Sofia Patsch.