Membro do conselho do Metropolitan Opera House, Marcos Arbaitman embarca para reunião em NY. Na pauta, temporada de óperas 2018/2019, custo de 29 óperas, levantamento de recursos de US$ 320 milhões e aprovação de novos maestros em substituição a James Levine.

Ana Maria Vieira Santos pilota jantar em sua casa em homenagem a Attílio Baschera e Gregório Kramer. Hoje.

Rafael Milaré, Francisco Zaidan Meirelles, Décio Bugano Diniz Gomes e Felipe Borges Pacheco apresentam hoje o BBMM advogados. Na Anima Vinum.

A Osesp faz concerto sob regência do maestro Cláudio Cruz, na Sala São Paulo. Amanhã, no Centro.

Acontece amanhã a inauguração da Faculdade Rudolf Steiner. A primeira a ter uma graduação em pedagogia ampliada pelo método de ensino Waldorf.

Depois de defender Lula na segunda-feira, em palestra, Dilma teve outra agenda ontem na Universidade de Berkeley, na Califórnia. O lançamento em inglês de Governos do PT – Um Legado para o Futuro –, escrito por Aloizio Mercadante e Marcelo Zero.