Marisa Ribeiro inaugura loja conceito na rua Gabriel Monteiro da Silva. Hoje.

Ricardo Levisky pilota almoço dos 25 anos do AfroReggae. Com palestra de Arminio Fraga. Vão discutir o atual momento do Rio. Amanhã.

O uruguaio xodó dos brasileiros Jorge Drexler – em show na Casa Natura Musical anteontem – dedicou a música Polvo de Estrelas para Marielle. Foi ovacionado pelo público.