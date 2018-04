Nuno Souza Vieira lança o livro Declaração Governada, Declaração Verificada, Declaração Simples. Hoje, na SP-Arte.

Chris Pitanguy celebra a fotografa Ellen Von Unverth. Hoje, nos Jardins.

É amanhã a Corrida Pela Paz. Da ONG Caminho de Abraão e da AG Sport. Com largada na República do Líbano.

A banda Izaias e Seus Chorões homenageia Jacob do Bandolim. Hoje, na Tupi or Not Tupi.

Emmanuel Nassar abre mostra retrospectiva. Hoje, na Pinacoteca, no Centro.

Já no Instituto Moreira Salles começam exposições de Mauro Restiffe e Douglas Gordon. Hoje, na Avenida Paulista.

O babalorixá Pai Rodney de Oxóssi lança o livro Palavras de Axé. Hoje, no Tubaina Bar.

Abre, segunda-feira, A exposição Diálogo com o Tempo. Na Unibes Cultural.

O Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar, criado por Anna Schvartzman, recebeu a doação de R$17.939,37, correspondente ao valor do último salário líquido do prefeito João Doria.