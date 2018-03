O ambientalista David de Rothschild juntou uma equipe para uma viagem inédita: a expedição Plastiki. Com patrocínio da IWC Schaffhausen, o grupo vai cruzar o Pacífico, de São Francisco a Sidney, num barco de garrafas de plástico.

A Central Única das Favelas vai trazer a São Paulo, nos dias 15 e 16, o Festival RPB – Rap Popular Brasileiro – para dar voz aos novos rappers.

O Metrô, o CIEE e o Sindicato de Empresas de Asseio vão criar cinco salas de aula de ensino fundamental. E oferecer aulas grátis a empregados do setor de limpeza.

Cerca de 50 voluntários colocaram a mão na massa no VIII Mutirão Alcoa, da Ação Social Largo 13. Fizeram pintura, jardinagem e reparos no prédio da instituição.

A Olvebra assumiu um compromisso com a ONG Greenpeace: não vai mais comprar soja plantada na região da Amazônia.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Procter & Gamble se uniu ao projeto da revista Sorria*. Que beneficia o GRAACC.

A Escola de música Tom Jobim abriu inscrições para os cursos livres e gratuitos dirigidos à Terceira Idade.

A S.O.S Educação Profissional firmou parceria com o Hemocentro de São Paulo. Vão dar força à campanha por doação de sangue.

O Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural recebeu o Prêmio Cultura e Saúde, promovido pelos ministérios dessas duas áreas.

Já estão à venda os convites para a 6ª Feijoada Solidária, a ser pilotada no dia 15 por Mario Sérgio Andrade Silva no restaurante Charlô, do Jockey Club. A renda vai para a Associação Esporte Solidário Run&Fun.