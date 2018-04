Álvaro Dias inaugura a série de almoços com presidenciáveis no Lide. Falará de seu projeto para o País. Segunda, no Grand Hyatt.

Começa, segunda-feira, a exposição Revoada, de Claudia Melli. Na galeria Eduardo Fernandes.

O Diário de Anne Frank é tema de releitura dramática na Casa das Rosas. Hoje.

Paulo Miklos faz show no Teatro J.Safra. Hoje.

É amanhã a abertura da mostra Iole de Freitas – Decupagem. Com curadoria de João Bandeira. No IAC.

Fernanda Feher abre primeira individual no Brasil. Amanhã, na galeria Arte 57.

Título de reportagem do Wall Street Jounal: “Os países em desenvolvimento estão ficando velhos antes de ficarem…ricos”. Abre dissecando o desastre financeiro do Rio.