Rodrigo Maia abriu ontem o ciclo de palestras com presidenciáveis – que o Crédit Suisse promove para seus clientes. Foi bem recebido pela plateia.

Monja Coen retorna ao Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, em maio. Lança ali o livro O Inferno Somos Nós, escrito em parceria com Leandro Karnal.

Luciana Diniz comanda, de amanhã a domingo, o evento de hipismo G.R.O.W. RIDE. Em Indaiatuba.

Começa na terça mais uma semana Martin Luther King, do Fórum do Comitê da Cultura de Paz e Não Violência. No Sesc Vila Mariana.

Mano Brown foi visto passeando de lowrider junto com a cantora Leniker por São Paulo. Trata-se de uma cena do novo clipe do líder dos Racionais.