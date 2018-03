Vitoria Maldonado, cantora e pianista, lança o CD ‘Brasil L.I.K.E’, gravado com o baixista Ron Carter, uma das lendas do jazz. Domingo, no Sesc Belenzinho.

Acontece hoje show de Alexandre Arez, com participações especiais de Agnaldo Rayol e Altemar Dutra Jr. No Teatro Net.

Fleury e Sírio-Libanês assinaram ontem acordo de cooperação na formação de médicos residentes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.