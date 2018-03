Ismael Ivo e Luciana Mantegaza pilotam jantar, hoje na Chácara Flora, em homenagem a Caetano Veloso. O cantor é mote do espetáculo Um Jeito de Corpo.

Ruth Manus lança seu livro Um Dia Ainda Vamos Rir de Tudo Isso. Hoje, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

A americana Renee Hobbs, especialista em educação midiática, participou do lançamento da cátedra Palavra Aberta. Na ESPM.

Thiago Lacerda Nobre, do MPF, firmou parceria do Hospital Santa Cruz com a operadora de saúde do Ministério Público da União — o Plan-Assiste.