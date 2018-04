Lourenço Mutarelli é autor da minissérie Corpo Estranho, que estreia em 13 de agosto no Teatro Virtual Alguém.com. No elenco, José Mojica e Paulo César Pereio.

Depois de quatro anos sem expor na cidade, José Damasceno abre hoje exposição. No Galpão Fortes Vilaça.

A Cia. do Latão traz sua Comédia do Trabalho para SP. Entre os dias 29, 30 e 31. No Teatro Fábrica da Consolação.

Com Roberto Minczuk à frente da Orquestra Acadêmica, o pianista Michel Dalberto toca amanhã na Sala São Paulo. No encerramento do Festival de Campos do Jordão.

Marcello Camelo e Mallu Magalhães dividem hoje o palco do Leblon Jazz Festival. E só. Depois, a cantora, que é menor de idade, vai para um quarto do hotel e ele, para outro.

Interinos: Gabriel Manzano Filho, Doris Bicudo, Pedro Venceslau e Marilia Neustein.