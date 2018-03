Arnaldo Hossepian, David Uip e Sidnei Klajner, do Albert Einstein, recebem, hoje, de Michel Temer, a Medalha de Mérito Oswaldo Cruz na categoria Ouro pelos serviços prestados à saúde pública. Em Brasília.

Fafá de Belém canta Chico Buarque. Hoje, no Café Society.

Dani Tranchesi abre hoje a exposição Caixa-Clara. Na Galeria Estação.

Adriana Bittencourt e Raquel Correa armam almoço de lançamentos de garimpos. No Morumbi.

Abre dia 3 a exposição de Hilma af Klint. Na Pinacoteca.

Quem passou ontem pelo minhocão encontrou Paulo Von Poser … deitado em uma rede no asfalto. Tudo pela criação do Parque no local.