Abre hoje a exposição Passagens – Espaço de Transição para a Cidade do Século XXI. No Museu da Casa Brasileira, no Itaim Bibi.

É hoje, no Sesc Pompeia, show de Paula Lima, Nêga Duda, Nãnãna da Mangueira e Karla da Silva. Em tributo a Clementina de Jesus.

O designer espanhol Nino Bauti da St. James chega para a Abup Home & Gift. A feira começa, domingo, no pavilhão do São Paulo EXPO.

O Santander inaugurou o 033 RoofTop, no Teatro Santander. O 033 é um número especial pois é a identificação do Banco no sistema financeiro.