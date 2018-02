Marina de la Riva comemora 10 anos de carreira. Hoje, no Sesc Pinheiros.

A Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta, hoje, composições de Michael Jackson. No Teatro Bradesco.

João Suplicy esta à frente do Bloco Solteiro vagabundo. Amanhã, em Pinheiros.

Ellen Jabour será musa do bloco Casa Comigo, que também terá a presença de Marco Luque. Amanhã, em Pinheiros.

O grupo “eu voto no Haddad, me pergunte por quê”, criado na última eleição municipal, está em polvorosa. O ex-prefeito não foi incluindo na pesquisa do Datafolha.