Duas estrelas no Michelin, Emile Jung, do Crocodile de Paris, é a estrela do Encontro Paraty de Cultura & Gastronomia. A partir de amanhã.

Miguel Krigsner, do Boticário, inaugura hoje em São Paulo o Espaço do Olfato.

Budapeste, de Chico Buarque, sai na República Tcheca. Pela editora Torst.

Tiago Carneiro da Cunha leva, sábado, série de esculturas em faiança para a Fortes Vilaça.

Além de ser o país do futebol e do samba, o Brasil está virando a terra do pôquer. Alexandre Gomes faturou US$ 1 milhão em concorrido torneio mundial de Las Vegas.

Interinos: Gabriel Manzano Filho, Doris Bicudo, Pedro Venceslau e Marilia Neustein.