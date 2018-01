Rodrigo Teixeira convida para a première do longa Me Chame Pelo Seu Nome. No Shopping Iguatemi.

Regina Moraes apresenta, a partir de hoje no Facebook, nova temporada da websérie Retrato Social.

Acontece, hoje, no Mit Point, no Shopping JK, a abertura da mostra fotográfica Chapada dos Veadeiros, com trabalhos de Mário Barilá.

Os 19 museus da Secretaria estadual da Cultura participam hoje da ação internacional Museum Selfie Day. Que convida visitantes a postar um autorretrato nas redes com a hashtag #MuseumSelfie.