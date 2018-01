Estreia, hoje, a peça O Porteiro no Teatro Jardim Sul.

Paulinho Moska apresenta, hoje e amanhã, seu show Violoz, no Sesc 24 de maio.

Abre, terça, a exposição Um Autorretrato Cubano, do cubano José Alberto Figueroa, na Caixa Cultural SP.

Acontece, terça, a pré-estreia de O Destino de Uma Nação. No Cinépolis Iguatemi.

Ativistas estão tentando de tudo para que saia a criação do parque augusta. Tanto é que, em dezembro, fizeram uma “energização” em volta do local. Com direito a velas acesas e músicas para ritualizar “o nascimento” do parque.