Temer distribuiu ontem em Brasília, a medalha Ordem do Mérito Cultural. De São Paulo, o único agraciado foi Fernando Alterio, da T4F.

Vinte crianças do abrigo Casa da Criança de Santo Amaro vão assistir ao espetáculo Natal Magico, no Teatro Bradesco. Hoje.

O saxofonista americano Gary Brown faz única apresentaçã. Amanhã, no Bourbon Street.

Será dia 18, a eleição do rei Momo e da rainha do carnaval 2018 em São Paulo. Homens devem ter no mínimo 110 quilos. E elas… 18 anos.