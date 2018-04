Luiz Roberto Ortiz Nascimento e mais nove empresários brasileiros têm agenda nobre hoje: serão recebidos por Obama, em Washington.

Tipo importação, Ivo Pitanguy é o presidente de honra do Congresso Científico Internacional de Estética. Agosto, em SP.

Serena Williams vai agora atacar de atriz. Quer fazer o papel de uma super-heroína.

O enólogo português Ricardo Bohn Gonçalves pilota jantar harmonizado com vinhos das regiões do Alentejo e Douro. Hoje, no Antiquarius.

Com participação especial de Seu Jorge, a Banda Sociedade Amigos da Gafieira faz show hoje. No Na Mata Café.

Obras de artistas brasileiros, que viveram na França, compõem a mostra Os Caminhos da Arte entre França e Brasil. Agosto, no Salão de Arte da A Hebraica.

A Dior traz para o Iguatemi a mostra Couturier Parfumeur. Dia 31, no Iguatemi.

O mundo está mesmo perdido. A Arábia Saudita acaba de autorizar a abertura de salas de cinema. Só para homens, claro.

Interinos: Gabriel Manzano Filho, Doris Bicudo, Pedro Venceslau e Marilia Neustein.