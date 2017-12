Marcelo Bratke será agraciado por Temer, dia 19, com a Ordem do Mérito Cultural.

Os Racionais MCs armam show, hoje, no Audio Club.

Acontece, hoje, na Galeria Superficie o lançamento do livro Poema/Processo: Uma Vanguarda Semiológica, com organização de Gustavo Nóbrega, no Jardim Paulista.

Almir Sater e Renato Teixeira se apresentam, amanhã, no Tom Brasil

É amanhã o Festival Mundo Pensante com bandas convidadas, DJ’s e um monólogo do Teatro Oficina.

Leilão de linhas de transmissão ontem teve 11 lotes ofertados e… 11 vendidos.