Acontece hoje o lançamento do livro A Coleção Ema Klabin, em comemoração aos dez anos de abertura da Casa-Museu Ema Klabin, com show de Tito Martino Jazz Band, no Jardim Europa.

É na segunda a pré-estreia do documentário Coragem!, de Ricardo Carvalho, sobre a vida do cardeal dom Paulo Evaristo Arns. No Cine Caixa Belas Artes.

A Pinacoteca do Estado de São Paulo abre, hoje, a exposição Rodrigo Andrade: Pintura e Matéria (1983-2014).

O bloco de carnaval Acadêmicos do Baixo Augusta fazem ensaio. Hoje, no centro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Elisabete e Marcos Arbaitman fazem doação da Sefer Torah à Sinagoga Talmud Thorá e Escolas Gani-Lubavitch. Amanhã.