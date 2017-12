Bia Doria abre exposição hoje na Pinta Miami, representada pelo galerista Kristen Campo, da Fine Art de Nova York.

Duas galerias brasileiras também estão na cidade americana pela primeira vez: Wesley Duke Lee Art Institute, em parceria com Ricardo Camargo, e a Verve Galeria.

A Osesp encerra a temporada 2017 com Marin Alsop regendo a Nona Sinfonia de Mahler. Hoje, na Sala São Paulo.

É hoje o lançamento do livro Eu Me Ensinei – de Edna Matosinho de Pontes. Na Martins Fontes da Paulista.

Zizi Possi canta À Flor da Pele. Hoje, no Teatro Faap

Um curioso brincou ontem com o fato de o Tesouro ter dado nota máxima para o ES e Pará. É que Ana Paula Vescovi, secretária do Tesouro, era a secretária de Fazenda… do ES.