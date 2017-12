Henrique Meirelles recebe o prêmio de Economista do Ano no Prêmio Líderes do Brasil, do LIDE. Dia 11 de dezembro, no Palácio dos Bandeirantes.

Ricardo Levisky arma hoje, jantar em homenagem a Orquestra Filarmonica de Minas Gerais e o maestro Fabio Mechetti.

Paulo Roberto Pires lança hoje o livro A marca do Z: a vida e os tempos de Jorge Zahar. Na Livraria da Vila Fradique.

Abílio Diniz comemorou marca inédita para empresários brasileiros: seu Facebook atingiu a marca de 1 milhão de seguidores. No fim de semana.

Claudio Bojunga recebe hoje na Academia Brasileira de Letras o prêmio José Ermírio de Moraes. Pelo livro Roquette-Pinto, o Corpo a Corpo com o Brasil.