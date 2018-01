José Eustachio, da Talent Marcel, recebe hoje o Prêmio Affonso Serra, do Grupo de Atendimento, na ESPM.

É hoje também que Roberto Kalil recebe o Prêmio Jabuti 2017 pelo livro Medicina Cardiovascular ¬ Reduzindo o impacto das doenças. No Auditório Ibirapuera.

A convite do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Wilson Poit participa do encontro China-LAC 2017, no Uruguai. A partir de hoje.

Línox lança o livro A Poética do Impulso. Hoje, na Casa Sinlogo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Gabriel Nehemy abre individual. Hoje, na Aura Galeria.

E tem novo restaurante em Sampa: Juscelino Pereira, Marcelo Martino, Walter Rossi e Renata Russo abrem o Timo e El Carbón, no Jardim Pamplona Shopping. A partir do dia 5.