Anna Israel abre a exposição de objetos, desenhos e fotos. Hoje na Central Galeria.

Gustavo Franco lança o livro A Moeda e a Lei. Amanhã, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon.

É hoje o lançamento da revista ONLY Mobile Art, com exposição de Rogério Fasano. Na Galeria Mario Cohen.



Thierry Frémaux – diretor do Festival de Cannes – chega ao Brasil na semana que vem. A convite da Imovision.