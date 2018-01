Paulo Mendes da Rocha recebe homenagem especial no evento em que o Clube Paulistano apresentará o projeto de recuperação do Ginásio An tonio Prado Jr. — uma de suas obras premiadas. Segunda, nos Jardins.

Anna Israel abre a exposição de objetos, desenhos e fotos. Terça, na Central Galeria.

Camila e Fernando Abdalla inauguraram no Rio a Doural, sua marca paulistana.

Leopold Nosek lança hoje o livro na Livraria da vila do Pátio Higienópolis.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ivo Mesquita autografa seu livro hoje na Galeria Almeida e Dale.

Acontece, segunda, jantar em torno do artista plástico e fashion-designer Jean Charles de Castelbajac. No Parigi do Cidade Jardim.

Otávio Mesquita fechou o primeiro parceiro do seu programa no SBT: os restaurantes Madero.

Pensata do fim de semana: a vida é uma viagem. Não seja a…mala.

Leia mais notas na coluna:

+ Temer será submetido a cirurgia de cateterismo esta noite

+ Huck não se pronunciará formalmente sobre candidatura