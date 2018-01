É hoje o lançamento do livro Parem as Máquinas de Murillo de Aragão. Em seu escritório de advocacia, em Brasília.

A São Paulo Cia de Dança, com direção de Inês Bogéa, vai unir sua equipe artística ao Cortejo das Vidas Preciosas 2017, tradicional performance urbana de final de ano do Espetáculo da Terras, de Denise Milan, no Céu Heliópolis. Sexta-feira.

A instituição Ten Yad comemora 25 anos com apresentação do mentalista israelense Lior Suchard. Hoje, no Buffet França.

Foi escolhida para ser cara da UNICEF, ninguém menos que Millie Bobby Brown– estrela de Stranger Things. A atriz entrou na campanha pelos direitos das crianças.