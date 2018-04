Na frente: William Bonner, Cid Moreira, Kate Moss, Frank Sinatra e mais…

William Bonner e Cid Moreira vão virar verbetes. Da enciclopédia dos âncoras da TV brasileira, que está sendo finalizada por Caetano Bedaki.

Com ingressos esgotados, Nelson Freire faz recital, com obras de Schumann, Brahms, Chopin, Debussy e Villa-Lobos. Hoje, no Festival de Inverno de Campos do Jordão.

Os artistas Gene Johnson, Isabele Ribot e Fonthor de Luca representam o Brasil na mostra latina de Cuba. A partir de hoje, em Havana.

Às vésperas de seu centenário, Adoniran Barbosa recebe homenagem especial. É ele o tema da coleção Anotações com Arte, de Fred Rossi.

Cláudio Maksoud e uma orquestra cantam Frank Sinatra no Maksoud Plaza. Segunda, em homenagem ao programa Gente que Fala.

Kate Moss foi escolhida por Anna Wintour para capa de setembro da Vogue America. A mais importante do ano.

O centenário do Corinthians, em 2010, virou caso de política. A Câmara de SP criou uma “Comissão Extraordinária” para as celebrações.

Interinos: Gabriel Manzano Filho, Doris Bicudo, Pedro Venceslau e Marilia Neustein.

