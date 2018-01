• Paula Proushan Meyer e Sofia Derani organizam esquenta para a festa anual do Masp – que acontece dia 22. Hoje, nos Jardins.

• A Federação Israelita do Estado de SP comemora 70 anos com concertos na Sala SP. Amanhã, a Orquestra Filarmônica Jovem de Israel se apresenta, sob a regência do maestro Eyal Ein-Habar.

• A Batiche inaugura loja no Prédio das Heras. Hoje.

• Janaína Rueda, chef proprietária do Bar da Dona Onça, vai preparar menu especial, hoje, no Bom Prato da Cidade Ademar – restaurante do governo paulista que oferece almoço a R$ 1.