Mary Carmen Matias abre exposição, segunda, no clube Pinheiros.

Raquel Kogan e Priscila Arantes participam de bate-papo sobre arte. Hoje, no Espaço Cultural Porto Seguro.

A peça Lisa, Liza e Eu, com Simone Gutierrez, tem estreia hoje, no Teatro Nair Belo.

O Pivô organiza seu Jantar Anual. Segunda, no edifício Copan, no Centro.

O projeto dos Jardins Filtrantes do RJ em parceria com a Phytorestore comemora. É finalista do prêmio Green Solutions Award 2017, da Construction21. A premiação acontece na Conferência Mundial do Clima, em Bonn. Na quarta.