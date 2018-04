Na frente: Kate Holmes, Tom Cruise, Luciana Brito, Jean-Marc Gravier e mais…

Armações do destino. Enquanto Katie Holmes filma em Melbourne, na Austrália, Tom Cruise passeia com a pequena Suri pela terra de sua ex, Nicole Kidman.

Luciana Brito leva obras de Rochelle Costi, Regina Silveira e Delson Uchôa para o Loft Hair. No Cidade Jardim.

O MIS abre hoje a mostra Staring Back, com fotografias do francês Chris Markero.

Os finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura, Emílio Fraia e Vanessa Bárbara, comandam amanhã bate-papo cabeça na Casa das Rosas.

Começa hoje a temporada da culinária francesa na cidade. Com adesão do Bistrô Charlô, Freddy, Le Chef Rouge, e La Tambouille, entre outros.

Ida Maria Frank e Paulo Barro, do Due Cuochi, comemoram o 14 de julho abrindo o Le Marais Bistrot, no Itaim.

E em Campos do Jordão mais de 100 músicos franceses e brasileiros confraternizam após concerto. Com a presença confirmada do cônsul francês Jean-Marc Gravier.

Ciro Gomes recebeu, no Guarujá, a notícia do casamento de Lívia, sua primogênita. Que só ligou depois do pré-aviso da mãe, Patrícia Saboya.

Quinze estações de Tóquio instalaram máquinas para medir… o sorriso dos funcionários. Quem não sorrir o suficiente ao atender ao público será advertido.

Interinos: Gabriel Manzano Filho, Doris Bicudo, Pedro Venceslau e Marília Neustein.

