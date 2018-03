Lilly e Renata Sarti inauguram hoje nova flagship da marca. Nos Jardins.

Eliane Gamal apresenta hoje tecidos do designer Lorenzo Castillo para a empresa espanhola Gaston y Daniela – que a Safira representa no Brasil.

A Câmara Espanhola de Comércio no Brasil faz a 5.ª edição do seu Jantar de Gala Anual. Hoje, na Casa Charlô, no Itaim.

O Espaço Cultural Porto Seguro abre a exposição Tempo Presente, com trabalhos de artistas como Tomie Ohtake, Nazareno e Laura Belém, entre outros. Hoje, no Centro.

A Orquestra de Ouro Preto apresenta-se hoje com regência de Rodrigo Toffolo e participação do pianista Nelson Ayres. No Teatro Alfa.

Depois da tempestade, calmaria. Luiz Roberto Barroso foi a Campinas falar ontem nos 90 anos do jornal Correio Popular. Chegou, fez a palestra, não deu entrevista a ninguém… e foi embora.