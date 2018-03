Juscelino Pereira e Gerardo Landulfo convidam para o lançamento do guia Itália para Comer e Beber Bem, Na segunda-feira, no Piselli SUD, no Iguatemi Shopping.

Henrique Meirelles é o convidado do LIDE para o próximo Almoço-Debate com o tema: Os Pilares da Economia Brasileira. Dia 30, no Hotel Grand Hyatt.

Começa amanhã a 6ª Settimana dela Cucina Regionale Italiana, no Terraço Itália.

Obras de oito artistas compõem a mostra Hiatus: a Memória da Violência Ditatorial na America Latina. Com curadoria de Marcio Seligmann-Silva. A partir de hoje, no Memorial da Resistência.

Annelise de Salles abre a exposição Avesso, com curadoria de Maguy Etlin. Terça, na galeria Arte Hall.