Tem hoje pré-estreia do filme O Beijo, com direção e roteiro de Murilo Benício, no Espaço Itaú de Cinema.

O Selo Maritaca comemora 20 anos com show de Amilton Godoy, Arismar do Espírito Santo e Filó Machado, entre outros. Hoje, no Auditório Ibirapuera.

FHC participa de debate no Clube dos 500, de Floriano Pesaro. Hoje, na Liberdade.

A arrecadação anteontem, do jantar beneficente do Instituto Itaci, no Palácio dos Bandeirantes foi de… R$ 200 mil. Ingo Plöger, da Fundação Criança, e Geraldo Alckmin foram os anfitriões.