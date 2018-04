Se depender do Real Madrid, Kaká e Cristiano Ronaldo não terão um minuto de solidão na Espanha. O clube contratou 16 seguranças para escoltar os moços.

Mário Gomes deixou a Globo depois de 40 anos de casa. E foi para a Record, onde vai integrar o elenco de Poder Paralelo.

Com apoio da Lei Rouanet, a produtora Iracema sai em busca de R$ 1,5 milhão para trazer dois ícones da música de vanguarda europeia: Georges Aperghis e Pierre Henry.

Fernando Meirelles está na Itália. Vai apresentar o compacto da série Som & Fúria no RomaFictionFest 2009.

O mais novo queridinho da MPB, Marcelo Jeneci, ainda não tem gravadora. Mas já definiu o título do seu primeiro CD: Feito pra Acabar.

Depois do Rio, começa dia 22, no Memorial da América Latina, o 17º Anima Mundi.

A Tate Liverpool, inglesa, pediu e a Galeria Estação, do Brasil, disse sim. Peça do escultor Agnaldo Manuel dos Santos vai integrar a mostra Modernism and the Black Atlantic. Em janeiro.

Isso é que é ser avesso aos excessos tecnológicos e à falta de coração. O produtor cultural Horácio Brandão acaba de personalizar seu Blackberry. Onde se lia “enviado do meu Blackberry”, lê-se agora: “enviado por ser humano”.