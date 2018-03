Fernanda e Renata de Goye abrem hoje nova loja nos Jardins.

Sabrina de Abreu debate seu livro O Último Kibutz com Samuel Feldberb, e moderação de Alberto Damon. Hoje, na Wizo, em Higienópolis.

Chick Corea e Steve Gadd se apresentam pela série de concertos internacionais da Tucca. Hoje, na Sala São Paulo.

Alessandra Negrini e Miguel Falabella serão os apresentadores da cerimônia do Prêmio Bibi Ferreira, que premia os melhores do teatro musical brasileiro. Hoje, no Teatro Santander.

O MIS realiza sessão do filme Amazônia Niemeyer, do cineasta Tadeu Jungle. Hoje, no Jardim Europa.

A Marinha anunciou ontem 645 vagas temporárias, por até oito anos e salário de R$ 8,9 mil. O edital a respeito só sai em novembro – mas, de tantos acessos, o site da força… travou.