O juiz Rubens Casara lança Estado Pós-Democrático, pela Record. Hoje, na Livraria da Vila da Lorena.

O diretor Scott Hamilton Kennedy participa de debate após a exibição de seu filme Food Evolution. Na quinta, no Reserva Cultural.

Geraldo Alckmin, Ingo Plöger, Álvaro Garnero e Tatiana Dumenti participam do jantar de gala beneficente em homenagem aos 15 anos do Instituto Itaci. Amanhã, no Palácio dos Bandeirantes.

Sabrina Parlatore apresenta hoje o show Mistura Fina. No Teatro Porto Seguro, no Centro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Zapalla inaugura loja no Shopping Iguatemi

Antonio Lavareda divertiu ontem a plateia da Associação Comercial com nova definição sobre Temer : “O presidente sofre do efeito teflon ao contrário. Nada de positivo adere a ele”.