• O hotel Ilha de Toque Toque, de São Sebastião, acaba de receber o World Luxury Hotel Awards 2017. A premiação será em Saint Moritz, na Suíça, dia 2 de dezembro. Em 2016 o ITT já havia conquistado o America do Sul Luxury Beach Resort.

• É hoje o show A Estrada Sou Eu, de Fabio de Mello. No Tom Brasil.

• Sesc e Instituto Moreira Salles lançam Choros de Garoto, uma seleção de 67 partituras do compositor. Com pocket shows dos violonistas Paulo Belinatti e Marco Pereira. Na terça-feira em SP e no dia 22 no Rio.

• Saiu a primeira lista da Forbes Brasil das Empresas Mais Inovadoras do País. Com Fiat, Microsoft, Philips e Cielo puxando a fila.