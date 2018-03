Tuca Andrada estreia hoje a peça Orlando Silva – Nada Além, no palco do Teatro Porto Seguro, no Centro.

É hoje a entrega do Prêmio Montblanc de Cultura, na Pinacoteca do Estado.

A Pro digo Films começa esta semana nova temporada da série Work in Progress, agora sobre a Osesp. Em parceria com o canal Arte 1.

Começa hoje a exposição Flusser e as Dores do Espaço. No Sesc Ipiranga.

MC Roberta Estrela D’Alva faz show no IMS. Hoje, na avenida Paulista.

Entreouvido em restaurante nos Jardins no fim de semana: “Embora a situação esteja preta, o governo baixou a bandeira vermelha em pleno Outubro Rosa”.