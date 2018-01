Inclusão, respeito e acesso à educação de qualidade serão os três temas principais da palestra de Obama no Brasil, semana que vem. Os mesmos assuntos que, segundo Sergio Rial, pautam o banco Santander.

Alckmin recebe nesta terça, Paulo Rabello de Castro, do BNDES, para assinar acordo entre o banco e a Fapesp.

O Instituto dos Advogados homenageia o jurista José Osório de Azevedo Jr. com livro-coletânea sobre direito imobiliário. Segunda, na Livraria Cultura do Iguatemi.

Acontece amanhã a primeira edição do Fanfarras e Bandas Paulistas, da Secretaria da Cultura do Estado. Na Avenida Paulista.

Vanessa da Mata lança a turnê Caixinha de Música. Hoje, no Tom Brasil.

O Ponta dos Ganchos Exclusive Resort promove a partir de segunda o Vip Women Experience. Em Santa Catarina.

Ted Nash se apresenta com a Orquestra Jovem Tom Jobim e Daniel Alcântara. Hoje, no Auditório do Ibirapuera.