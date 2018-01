Em uma mesma mesa jantando, anteontem, Alckmin, Cauê Macriz, Pedro Tobias e Sidney Beraldo. No restaurante Tatini.

Claudio Cretti coordena duas oficinas de esculturas para crianças. Domingo, no Auroras, espaço de arte de Ricardo Kugelmas, no Cidade Jardim.

Emar Batalha convida o chef William Ribeiro para cozinhar em almoço inspirado nas especiarias. Hoje, em sua loja nos Jardins.

A pré-estreia da série Vida Secreta dos Casais, de Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli com a HBO é hoje, no Cinemark do Cidade Jardim.

A Somar realiza seu tradicional jantar beneficente, amanhã, no Buffet Torres.

Fernando Haddad ministra palestra, hoje, na Casa do Saber, no Itaim.

O Instituto Tomie Ohtake abre a coletiva Fábula, frisson, melancolia – com mostras de Marcelo Cipis, Pedro Wirz e Tiago Tebet. Hoje.