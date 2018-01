O Cafe de La Musique São Paulo reabre hoje no Itaim.

José Galló, da Renner, lança o livro O Poder do Encantamento. Hoje, na Cultura do Iguatemi.

Acontece dia 28 de outubro, na recém-criada Escola de Investidores de Santos, o encontro Invest Day Santos. Terá, inclusive, um “Campeonato de Traders”– simulação do mercado de dólar futuro.

A Secretaria de Cultura paulistana lança o projeto 70+, voltado para a terceira idade. A partir de amanhã.

A Tarrafa Literária abre hoje com Gregório Duvivier, Maria Ribeiro e Xico Sá. No SESC, em Santos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Roqueiro da era Woodstock se espantou. Em cinco dias de Rock in Rio, foi registrado um caso de “importunação do pudor”. E, de porte de drogas… três.