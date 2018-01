Almir Pazianotto lança A Falsa República. Quinta, na Cultura da Paulista.

Começa hoje a mostra Panorama da Arte Brasileira. No MAM, no Ibirapuera.

Ricardo Barros, Geraldo Alckmin e David Uip participam hoje do 4º Fórum Nacional de Nutrição. Promovido pelo LIDE no Grand Hyatt.

Neymar doou uma chuteira autografada para o leilão do Paris Gala, que acontece hoje. A renda vai para o Refettorio Gastromotiva.

Jane Monheit se apresenta hoje na Sala São Paulo na Série Concertos Internacionais da TUCCA.

Rubens Barbosa, Roberto Giannetti, Guillon de Albuquerque e Rubens Ricupero estarão hoje na primeira reunião de “política externa” do governo Alckmin. É a estreia de seu Conselho Consultivo de Relações Internacionais.

Emicaeli e Autoramas, entre outros, se apresentam no 1.º Festival Colaborativo Beneficente da Associação Cultural Cecília. No sábado e no domingo.