O Theatro Municipal recebe a ópera Nabucco, de Giuseppe Verdi, com direção de Roberto Minczuk. Hoje.

Emmerson Nogueira se apresenta, amanhã, no Tom Brasil, em Santo Amaro.

Hoje acontece a festa Strangers in the Night – em homenagem a Frank Sinatra – no Soul Kitchen LAB, nos Jardins.

A OAB paulista promove Ato Público de Repúdio ao Feminicídio. Amanhã, na Secretaria da Justiça, no Pátio do Colégio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Dia Mundial sem Carro, hoje – quem diria –, já está virando bom negócio. Agora é o carsharing, em expansão, que afasta as pessoas… das bikes.