Tatiana Bonatti Peres autografa hoje O Sexto Sentido da Vida, na Livraria da

Vila do JK.

Apresenta-se em São Paulo, a orquestra Hanbit, da Coréia do Sul – única no mundo formada por músicos com deficiência visual. Começa hoje no interior do Estado e dia 25, no Teatro Procópio.

Duda e Sofia Derani lançam coleção em parceria com a Blue Bird Shoes. Hoje, na Gabriel Monteiro da Silva.

Berardino Fanganiello recebe convidados para festa em comemoração aos 70 anos do Iate Clube de Santos. Hoje, em Higienópolis.

A Ricardo Camargo Galeria recebe convidados para a abertura das exposições Ismael Nery e Recorte Modernista. Hoje, no Jardins.