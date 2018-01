O Estadão lança hoje, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, a série A Reconstrução do Brasil, com reportagens assinadas por José Fucs e editoriais correlatos.

Vitoria Della Manna dá palestra amanhã no Centro de Medicina Integrativa New Ways.

A Obra do Berço realiza seu tradicional bingo no domingo. Na Casa Charlô, no Itaim

Roberta Sá se apresenta hoje e amanhã no Baretto.

Até isso a família Batista faz diferente. Segundo conhecido pecuarista, o normal são as empresas familiares procurarem profissionalizar a gestão. No caso Batista, propuseram o filho de 26 anos de Wesley e, depois, o avô de 84 anos.