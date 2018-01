Alê Jordão realiza oficina de neon como parte da programação paralela à exposição Iluminata, da Choque Cultural. Hoje, no Itaim Bibi.

Mareau Nitshke e Carlos Bertuol lançam novidades de moda do verão. Hoje, no Espaço Quadrado, no Pacaembu.

Será terça-feira a abertura da nova sede do Instituto Moreira Salles. Na Paulista.

Hermes Santos abre a exposição Vertical na terça, no Istituto Europeo di Design.

Doria convidou, em Buenos Aires, o prefeito Horácio Larreta, que aceitou vir a SP em março. Vai participar do Fórum Econômico Mundial.