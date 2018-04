Madonna faz hoje mais um show da sua turnê Sticky& Sweet. Canta músicas em homenagem a Michael Jackson.

E por falar nele: cresceu 2.000% o número de downloads de suas músicas baixados nos celulares da Vivo. A recordista é Thriller, que foi baixada 4.377 vezes.

Em operação pente fino, os jogadores do Vasco vão passar por uma espécie de scanner do corpo humano. O resultado será revertido em… uniforme. Ideia da Penalty.

Erick Jacquin pilota, dia 12, banquete popular pelo Dia da França em São Paulo.

Maria Adelaide Amaral lança, terça, o livro Aos Meus Amigos , na Cultura da Casa Cor.

Em show anteontem, no Sesc, Mart’nália homenageou seus familiares. Não, não era Martinho da Vila. Ela lembrou o “irmão” Michael Jackson e citou o “tio” Obama.

Leandra Leal e Leona Cavalli são as mestras-de-cerimônias do Festival de Cinema Latino-Americano. Segunda, no Memorial da América Latina.

Com paisagismo de Marcelo Faisal como cenário, a Chandon arma “garden party” segunda. Na Casa Cor.

Está virando moda um novo protesto contra os demandos praticados no Senado. Uma camiseta estampada mostrando o perfil dos dois prédios do Congresso e a seguinte mensagem: “Bin Laden, nós também temos torres gêmeas!!”.