Começa hoje a 21ª São Paulo Restaurant Week. Vai até o dia 15 de outubro, promovida em vários restaurantes da cidade.

Paulinho Tó faz show hoje no Coletivo Digital.

O Dia da Responsa, da Ambev, terá art battle entre um grafiteiro e dois ilustradores, que pintarão quadros sobre beber com responsabilidade. Hoje, no Itaim Bibi.

O polonês Krystof Penderecki rege três concertos – entre eles o seu Hino a Daniel – com a violinista Isabelle Faust, a Osesp e seu coral. Hoje e amanhã, na Sala São Paulo.

Eli Tosta Menasce abre ao público a exposição Brilho Oculto – inspirada nos biomas brasileiros Hoje, no restaurante Tavares, nos Jardins.

A Studio3 Cia. de Dança e a bailarina Vera Lafer apresentam Um Certo Canto Brasileiro, de Anselmo Zolla. No fim de semana, no Teatro Alfa.

Diferente do informado na coluna ontem, a exposição e lançamento do livro de Itamar Musse será na próxima quinta, dia 21. No Studio 689 Ugo di Pace