•Bia Lessa faz estreia do espetáculo Grande Sertão: Veredas, com Caio Blat, Luiza Lemmertz, Leonardo Miggiorin e Luisa Arraes, no Sesc Consolação. Amanhã.

•Tetê Espíndola faz show do Sesc Pompeia. Amanhã e domingo.

•Jorge Forbes, do programa TerraDois, na TV Cultura, falará em Buenos Aires no 20º Encontro Internacional do Campo Freudiano. Semana que vem.

•O Ballet de Moscou – Russian State Ballet se apresenta no Tom Brasil. Domingo.

•Conclusão do estudioso Rubens Figueiredo, ante a sucessão de boas notícias da economia: “Temer comanda o melhor pior governo de que temos notícia”.

